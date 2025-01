Kinderziekenhuis Utrecht neemt voortaan kankerpatiënten tot 21 jaar op; ‘rekening houden met individuele behoefte’

Kankerpatiënten die op het Kinder-IC van het Wilhelmina Kinderziekenhuis liggen, mogen daar voortaan blijven tot hun 21e. Eerst was de regel dat patiënten die 18 werden, moesten worden overgedragen aan de volwassenenzorg. Maar niet elk kind is daar op die leeftijd klaar voor.

De beslissing om sommige jongvolwassenen langer op de Kinder-IC te houden, is een gezamenlijke keuze van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum. Hierdoor wordt er meer continuïteit gegeven aan de kinderbehandeling en komt er meer aandacht voor de transitie die kinderen doormaken naar een jongvolwassene.

Louis Bont hoofd van de divisie Kinderen in het UMC Utrecht/WKZ, legt dat: “In het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het UMC Utrecht draait alles om levensloopzorg. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de transitie van kinderen naar jongvolwassen leeftijd. En zeker als je te maken hebt met de gevolgen van kanker.”

Individuele behoefte

Met de nieuwe regel betekent het niet dat elke 18-jarige standaard blijft op de Kinder-IC. Er wordt rekening gehouden met de individuele behoefte van de jongvolwassene. “Dit betreft kwetsbare patiënten en hun naasten in specifieke situaties waarbij maatwerk en zorgvuldigheid altijd van groot belang is”, zegt Wouter Kollen, Clinical Director Quality of Life in het Prinses Máxima Centrum.

De overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg wordt ook wel de transitiezorg genoemd. en goede voorbereiding en begeleiding is volgens het UMC Utrecht erg van belang: “Dat maakt dat jongvolwassenen vertrouwen houden in de zorg, therapietrouw blijven en dat het ziektebeloop en de follow-up niet nadelig worden beïnvloed.”

Door het bieden van intensieve zorg op de kinder-IC aan jongvolwassenen tot 21 jaar, is er volgens het ziekenhuis een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de zorg voor kinderen met kanker.