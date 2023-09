Klacht over hoe de gemeente te werk gaat? Het Utrechts Ombudsloket is geopend

Utrechters die klachten hebben over hoe de gemeente te werk gaat kunnen vanaf vandaag terecht bij het Utrechts Ombudsloket. Burgemeester Sharon Dijksma opende het loket op de Ganzenmarkt 3. Alma van Bommel is voorzitter en houdt wekelijks een inloopavond en telefonische spreekuren.

Mensen kunnen bij het Ombudsloket terecht als ze ontevreden zijn over de gemeente en niet weten waar ze moeten zijn of zich niet gehoord voelen. “We luisteren en geven advies”, zegt de voorzitter. “Waar misstanden zijn, kan het loket bijdragen aan beter contact tussen de gemeente en de inwoners van de stad.”

De Utrechtse gemeenteraad besloot dat het loket er moest komen en benoemde Van Bommel als voorzitter. Ook is er nu een Kinderombudsloket. Daar is Jory Hoogendam voorzitter van.

“Naast individueel advies heeft het loket ook een signalerende functie”, zo schrijft de gemeente. “Als er veel klachten binnenkomen over (onverwachte) negatieve effecten van beleid, kan het loket dit bij de gemeente aankaarten.”

De wijken in

Om Utrechters de ontmoeten, gaan ze de komende tijd de wijken in, zegt Van Bommel. “Het Ombudsloket is nieuw en we vinden het belangrijk om eerst te horen waar Utrechters behoefte aan hebben in relatie tot de gemeente.”

Iedere dinsdag en woensdag is er een telefonisch spreekuur. Donderdagavonden kunnen mensen binnen komen lopen. Ook is het loket te bereiken via de website.