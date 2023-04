Klachten over darkstoren in Utrecht lijken af te nemen na sluiting twee locaties

Het aantal klachten over darkstores in Utrecht, van waaruit flitsbezorgers boodschappen brengen, lijkt de afgelopen maanden flink te zijn afgenomen. De belangrijkste reden lijkt de sluiting van twee locaties aan de Amsterdamsestraatweg en de Nobelstraat.

De fietsende flitsbezorgers zijn al bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Vorig jaar ontstond echter commotie omdat er meerdere overlastklachten waren over de darkstores van waaruit flitsbezorgers werken. Ook was er nog geen beleid voor deze nieuwe soort bedrijfstype.

Utrecht telt in totaal vijf vestigingen van de bedrijven Flink, Getir en Gorilla’s. In 2021 en 2022 kwamen er meerdere klachten binnen over een aantal van deze darkstores, maar in 2023 heeft nog niemand een overlastmelding gemaakt. Wat daarin meespeelt is dat twee vestigingen van Flink, aan de Amsterdamsestraatweg en aan de Nobelstraat, waar in 2021 en 2022 tientallen klachten over binnenkwamen, inmiddels zijn gesloten.

Nieuw beleid

Om er tot slot voor te zorgen dat het aantal klachten niet toeneemt werkt de gemeente aan nieuw beleid voor flitsbezorgers. “De voorwaarden in het voorstel hebben als doel overlast in de omgeving te voorkomen, een juiste uitstraling van het pand te garanderen en met name om goede communicatie en participatie met buurt en gemeente te borgen”, schrijft de gemeente.