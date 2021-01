Klaslokalen, woningen of toch de sloopkogel: gemeente onderzoekt opties Rubenslaanschool

De gemeente heeft toegezegd de mogelijkheden voor de herbestemming van de Rubenslaanschool verder te onderzoeken, nadat omwonenden en de Utrechtse politiek daar om vroegen. De mogelijke sloop van het schoolgebouw is nog steeds een van de opties.

De komende maanden doet de gemeente onderzoek naar drie mogelijkheden voor de toekomst van de Rubenslaanschool. Dat zijn renovatie van de school, zodat het gebouw opnieuw als school kan dienen. Ook kunnen in de Rubenslaanschool na een renovatie woningen komen. Een andere optie, laat de gemeente weten, is dus nog steeds de sloop.

Het Kromme Rijncollege laat volgens de laatste tellingen een blijvende groei van leerlingen zien, zegt de gemeente. Mogelijk heeft het college een nieuw gebouw nodig. De Rubenslaanschool behoort ‘primair tot de zoeklocatie’. Is een andere locatie aan de Ina Boudier Bakkerlaan toch een betere optie voor het Kromme Rijncollege, dan kunnen er aan de Rubenslaan nog woningen komen.

Buurt tegen sloop

Of er klaslokalen, ruimte voor woningen of een sloopkogel in het gebouw komt, moet in het tweede kwartaal 2021 duidelijk worden. Juist tegen de sloop kwamen de leden van het buurtinitiatief in september 2020 in actie. Het gebouw op Rubenslaan 91 is volgens hen van cultuurhistorische waarde en de sloop zou in de buurt Kromme Rijn tot een enorm gemis leiden.

De door Piet Dingemans ontworpen Rubenslaanschool is de laatste jaren slecht onderhouden en daardoor in slechte staat. Het zou daarom gesloopt worden. Het gebrekkige onderhoud maakt de school ook weer uniek, vertelde Lisanne Havinga in september: “Je vindt bijna geen gebouwen meer uit die periode waarvan nog zo veel in originele staat verkeert.”