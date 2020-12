Kledinginzamelingsactie bij Camping Ganspoort ‘groot succes’: 450 zakken opgehaald

De kledinginzameling die zaterdag plaatsvond bij onder andere Camping Ganspoort in Utrecht was volgens de initiatiefnemers een groot succes. Er zijn maar liefst 450 zakken gedoneerd, waarvan een deel naar de Kledingbank gaat.

De inzamelingsactie was een initiatief van Stichting Live on Nothing (LON), Groen! en Camping Ganspoort. Mensen konden kleding doneren bij de horecazaak aan Rotsoord en ook reden er vrijwilligers rond om kleren op te halen bij mensen thuis.

Tegelijkertijd werd door vrijwilligers ingeleverde kleding gesorteerd. Hetgeen dat er nog goed uitzag ging naar de Kledingbank. Hier kunnen Utrechters kosteloos de kleding afhalen.

Alle spijkerbroeken werden naar Sympany gebracht, een Utrechts bedrijf dat de jeans omtovert tot isolatiemateriaal. Daarnaast werden ook partijen kleding aan kringloopwinkel Emmaus en KLEER gedoneerd.

Doel

Het doel van Stichting LON was om enerzijds bewustzijn te creëren rondom het onderwerp ‘duurzame mode’. Anderzijds om Utrechters iets terug te laten geven aan de medemens. De initiatiefnemers van de actie spreken van een groot succes.

“Wat ontzettend ontroerend om te zien dat zoveel Utrechters de moeite hebben genomen om hun kleding te doneren”, zegt Anne van Stichting LON. “We willen iedereen die hun steentje heeft bijgedragen ontzettend bedanken, we maken hiermee een grote groep mensen ongelooflijk blij. Samen maken we de wereld een beetje mooier”.