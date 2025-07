Kledingketen New Yorker opent grote zaak in voormalige Kilo Kilo aan Vredenburgplein in Utrecht

Het pand van vintage kledingwinkel Kilo Kilo aan Achter Clarenburg 48 krijgt een nieuwe bestemming: kledingketen New Yorker opent daar in oktober een nieuwe vestiging. Kilo Kilo verhuist in augustus naar een locatie iets verderop in de straat.

De winkel opent officieel op donderdag 16 oktober. Op het pand hangt een poster die op die dag een ‘grand opening’ aankondigt. De winkel krijgt een oppervlakte van 3.200 vierkante meter, aldus Julia Bakker van Hoog Catharijne tegen Indebuurt Utrecht. Daarmee wordt het een van de grootste vestigingen van New Yorker in Nederland.

Het is de eerste New Yorker-winkel in de stad. Tot nu toe was de dichtstbijzijnde vestiging voor Utrechters in Nieuwegein.