Kledingpas voor duizenden kinderen uit Utrechtse gezinnen met kleine beurs

Duizenden Utrechtse kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben, krijgen een kledingpas waarmee ze warme winterkleding kunnen kopen. De eerste kinderen hebben de pas inmiddels ontvangen.

De Sint-Maartenskledingpas is een initiatief van Stichting Leergeld, in samenwerking met de gemeente Utrecht. Gezinnen die het niet breed hebben, kunnen een kledingpas aanvragen waarmee ze voor 150 euro aan warme winterkleding kunnen kopen. Omdat de energieprijsstijging en inflatie veel Utrechters raken, kunnen ook mensen zonder U-pas de kledingpas aanvragen.

De Sint-Maartenskledingpas is vernoemd naar Sint Maarten, de beschermheilige van Utrecht. De pas is inmiddels 6000 keer aangevraagd en de eerste 4450 kinderen hebben er nu eentje gekregen. Die mijlpaal werd vrijdag symbolisch gevierd op het Stadhuisplein. Harmen van de Kamp van Stichting Leergeld en wethouder Linda Voortman namen de symbolische eerste Sint-Maartenskledingpas in ontvangst.

“Door de stijgende prijzen hebben Utrechters steeds meer moeite de rekening te betalen en boodschappen te doen”, zegt Voortman. “Ik maak me daar enorme zorgen over. Vanuit de gemeente Utrecht hebben we daarom diverse maatregelen genomen om Utrechtse minima deze winter bij te staan. Mooi dat we ook met dit initiatief zoveel gezinnen in de knel kunnen helpen.”

De kledingpas kan nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Mensen die het initiatief willen ondersteunen, kunnen bijdragen via de crowdfunding van Stichting Leergeld Utrecht.

