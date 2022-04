Kleine plastic statiegeldflesjes kunnen vanaf september worden ingeleverd in automaten op Utrecht Centraal

Reizigers op Utrecht Centraal kunnen vanaf september hun kleine plastic flesjes met statiegeld op het station inleveren. Wie een flesje inlevert, krijgt het statiegeld via een app op zijn bankrekening gestort.

Het inleveren gaat via speciale inlevermachines die door de NS worden aangeschaft. In eerste instantie kunnen reizigers daar dus plastic flesjes inleveren, maar de machines zijn ook geschikt voor blikjes, waar vanaf 31 december ook statiegeld op zit. Wie een flesje inlevert, krijgt via een Tikkie een QR-code, die met een mobiele telefoon gescand kan worden. Het statiegeld krijg je vervolgens op je rekening gestort.

De machines komen op de vijf grootste station van Nederland (Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Eindhoven Centraal). In totaal worden er zeventien automaten geplaatst en de bedoeling is dat er daar volgend jaar nog zeventien bij komen. Uiteindelijk moeten op vijftig stations in Nederland zulke automaten komen te staan. De NS hoopt met de machines zo’n 10 miljoen plastic flesjes per jaar in te nemen en wil zo onder meer een bijdrage leveren aan het terugdringen van afval op stations.

