Kleurrijk mozaïek in Griftpark in Utrecht door kunstwerk van lp’s

Meer dan twintigduizend gekleurde lp’s vormden afgelopen zaterdag samen een kunstwerk op de heuvel in het Griftpark. Kunstenaar Pet van de Luijtgaarden verzamelde én schilderde al deze lp’s om tot één groot mozaïek te komen. Dit deed hij in het kader van de moderne lp die dit jaar 75 jaar bestaat.

Met behulp van verschillende vrijwilligers realiseerde Van de Luijtgaarden het kunstwerk. Hiervoor deed hij eerder al een oproep voor oude lp’s en hij laat weten blij verrast te zijn met het enthousiasme waarmee mensen massaal platen langs kwamen brengen.

“Het is zo leuk om te zien hoe betrokken mensen zijn!”, laat hij weten. Ook op de dag zelf kwamen mensen spontaan meehelpen. “Het was echt super, zoveel kinderen, jongeren en volwassenen kwamen spontaan mee helpen. Ook met het leggen van patronen hebben mensen meegedacht.”

Het is niet de eerste keer dat van de Luijtgaarden de heuvel in het Griftpark gebruikt als doek voor zijn werk. Eerder al toverde hij de heuvel om tot ‘Zee van cd’s’. Hij gebruikt dus vaker een hoeveelheid aan spullen als bron voor zijn kunst. Zo kwam hij ook deze keer op het idee van zijn kunstwerk. “Ik zag bij tweedehandswinkels hoeveel lp’s werden weg gegooid en wilde hier graag nog iets meedoen.”

Van de Luijtgaarden vertelde hier eerder al over dat de lp nog steeds heel populair is onder verschillende lagen van de bevolking. “Veel jongeren hebben de lp weer herontdekt als alternatief voor streaming. De lp heeft invloed gehad op hele generaties.” En nu hij alle geschilderde lp’s toch al heeft liggen, gaat hij ze zeker vaker gebruiken voor een uiting op een andere plek. Het kunstwerk mocht een dag blijven liggen namelijk en is inmiddels weer weg gehaald. “Zelfs bij het afbouwen, kwamen weer zoveel jongeren en anderen spontaan helpen. Echt heel leuk om te zien!”, voegt de trotse kunstenaar daaraan toe.