Klimaatactivisten blokkeren wegen in Utrecht; Meerdere aanhoudingen

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vrijdagochtend met acties in Utrecht verschillende wegen geblokkeerd. Op meerdere plekken in de stad, waaronder Overvecht en de Maliesingel, verzamelen groepjes activisten zich om naar het Jaarbeursplein te trekken. De ME begon rond 9.45 uur met het wegvoeren van de demonstranten bij de Maliesingel.

Extinction Rebellion wil tussen 9.00 en 12.00 uur met een ‘zwermende’ blokkade door de stad lopen en zo verschillende wegen blokkeren. Rond 9.00 uur waren bij een verzamelpunt in Overvecht tientallen activisten en de politie aanwezig. De aanwezigen moesten zich legitimeren en zijn over de rijbaan naar het Jaarbeursplein vertrokken.

De politie heeft rond 9.45 uur meerdere mensen uit deze groep demonstranten aangehouden. De ME probeert mensen van de rijbaan te verwijderen door ze de stoep op te duwen en heeft twee groepen activisten ingesloten.

Tekst loopt door onder foto

Ook op de kruising van de Maliesingel en de Maliebaan had zich rond 9.00 uur een groepje activisten verzameld. Op de Maliebaan waren onder meer de politie te paard en de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig. De ME begon drie kwartier na de start van de demonstratie activisten in stadsbussen weg te leiden. Om 10.00 uur zat iedereen in de bussen.

Tekst loopt door onder foto

De activisten zeggen in aanloop naar de verkiezingen aandacht te willen vragen voor de klimaat- en ecologische crisis. Een van de demonstranten is student Gian: “Ik ben nu ongeveer een half jaar betrokken bij Extinction Rebellion. Vanwege de plantjes en de diertjes. Het is belangrijk dat biodivsersiteit beschermd blijft, die neemt nu af en dat moet stoppen. Daarom vind ik het belangrijk om mee te doen”, zegt hij.

Gian: “Het is fijn dat zo veel mensen in Utrecht zijn komen opdagen, dat geeft aan dat we meer acties moeten houden.” Bang om opgepakt te worden is hij niet. “Als ik gearresteerd word is dat part of the deal, dan hebben we een gezellig middagje bij de politie. We zorgen goed voor elkaar.”

“Als ik gearresteerd word, is dat part of the deal” – Gian, student en activist

Tekst loopt door onder foto

De acties van vrijdagochtend zijn onderdeel van de ‘Lenterebellie’, aldus Extinction Rebellion. De activisten willen tussen 26 februari en 16 april met verschillende acties aandacht vragen voor de klimaatcrisis. “Het kabinet 2021-2025 is het laatste kabinet dat het tij kan keren. Daarom zijn de komende verkiezingen zo belangrijk.”