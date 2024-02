Klimaatactivisten willen zaterdag weer de Daalsesingel in Utrecht blokkeren

Klimaatactivisten willen aanstaande zaterdag opnieuw de T-splitsing nabij de Daalsesingel en Amsterdamsestraatweg in Utrecht blokkeren. Een woordvoerder van de organisatie zegt een paar honderd mensen te verwachten. “Als onze eisen niet worden ingewilligd blijven we terugkomen.”

Het protest is net als eind december vorig jaar georganiseerd door Extinction Rebellion en Scientist Rebellion. De organisaties kiezen voor deze plek omdat het hoofdkantoor van Energie Beheer Nederland (EBN) te vinden is aan de Daalsesingel. EBN is een zelfstandige onderneming en de Nederlandse staat is de enige aandeelhouder. Het bedrijf is gespecialiseerd in het opsporen, winnen en opslaan van aardgas en aardolie.

Eisen

“De wetenschap laat zien dat fossiele brandstoffen in de grond moeten blijven om een leefbare planeet te behouden. EBN blijft echter boren naar gas en negeert daarmee de kennis over klimaatverandering. Dit kortzichtige beleid is gevaarlijk en moet stoppen”, menen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion.

De actiegroepen eisen van EBN dat het bedrijf eerlijk is over de klimaatcrisis, stopt met nieuwe boringen en het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty ondertekent. Zij zeggen dus niet dat EBN van de ene op de andere dag moet stoppen met het boren naar gas, maar wel moet stoppen met het uitbreiden van de gaswinning.

Huishoudens

Daarnaast menen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion dat slechts een deel van het gas bedoeld is voor Nederlandse huishoudens. “Ongeveer tachtig procent van het gas is voor een klein groepje bedrijven en maar zo’n twintig procent is voor het verwarmen van huishoudens. Als we stoppen met nieuw fossiel, moeten we nadenken over een snel en rechtvaardig afbouwplan voor gas dat deze grote vervuilers treft.”

De woordvoerder zegt dat de activisten zaterdag ‘op een gegeven moment weer naar huis gaan’. “Als onze eisen niet worden ingewilligd komen we op een ander moment weer terug.”