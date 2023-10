Klimaatdemonstranten heffen blokkade Rabobank aan Croeselaan in Utrecht op

Demonstranten hebben woensdagavond de blokkade van het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht opgeheven. Volgens de activisten hebben ze hun punt kunnen maken. Eerder die dag, rond 12.00 uur, gingen demonstranten voor de deuren zitten van het kantoorgebouw.

Enkele honderden demonstranten verzamelden zich gisteren bij de Rabobank aan de Croeselaan om actie te voeren. Een tiental klimmers klom in de palen bij de gevel van het pand, mensen ketenden zich vast en verschillende ingangen werden geblokkeerd.

De actievoerders van onder meer Greenpeace en Extinction Rebellion zeiden dit te doen uit onvrede over de investeringen die de bank in het verleden heeft gedaan en nog steeds doet. Volgens de demonstranten investeert de bank in ‘megastallen, kunstmest, landbouwgif en de veevoederindustrie’ wat weer zou zorgen voor ‘natuurverwoesting, dierenleed, schending van mensenrechten en een enorme uitstoot van broeikasgassen’.

De politie liet de blokkade ongemoeid, de sfeer was vreedzaam. De Rabobank deelde zelf ook flyers uit om een tegengeluid te laten horen en waarin stond dat de bank de zorgen van de demonstranten begrijpt. “We hebben vergelijkbare doelen. Alleen misschien niet altijd dezelfde paden daar naartoe”, was ook te lezen op de flyer.

In de loop van de avond besloten de demonstranten te vertrekken. Volgens de actievoerders hadden ze hun punt kunnen maken.