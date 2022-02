Klimaatdemonstratie bij Universiteit Utrecht: ‘We willen dat ze de noodtoestand uitroepen’

Enkele tientallen aanhangers van University Rebellion Utrecht en Extinction Rebellion hebben een demonstratie gehouden voor het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht (UU). De studentenactivisten willen dat de universiteit de noodtoestand uitroept rondom de klimaatcrisis, terwijl de instelling daar nog niet over uit is. “We willen dat de universiteit als instelling haar verantwoordelijkheid neemt en meer aandacht geeft aan dit probleem”, zegt actievoerder Luca Bartringer.

Op het bordes van het Bestuursgebouw hielden de activisten een ‘rouwceremonie’ voor de slachtoffers van de klimaatcrisis. De voorzitter van het College van Bestuur van de UU, Anton Pijpers, luisterde naar de boodschap van de demonstranten en sprak hen vervolgens kort toe. Ook nam hij een open brief in ontvangst, met daarbij een petitie ondertekend door vierhonderd studenten die de oproep van University Rebellion steunen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Ceremonie

Tijdens de ceremonie werd gespeecht en werden gedichten voorgelezen. Om twaalf uur, toen het maandelijkse luchtalarm afging, begon een ‘die-in’, waarbij alle demonstranten een paar minuten op de grond gingen liggen. “Dit doen we iedere maand, maar meestal bij Hoog Catharijne”, zegt Tet Koffeman, actievoerder bij Extinction Rebellion en docent aan de HKU. “Als opleiding moet je de studenten klaar maken voor de wereld waarin zij terecht gaan komen. Dat betekent dat je ook klimaatverandering in het onderwijs op moet nemen. Als docent en moeder voel ik mij hiervoor verantwoordelijk. We kunnen niet opleiden voor de wereld van gisteren.”

Een van de aanwezigen van University Rebellion, Luca Bartringer, vertelt waarom de demonstratie is gehouden: “Overal ter wereld kost de verandering van het klimaat levens. Vorig jaar overleden mensen in België en Duitsland, op dit moment in Madagaskar. In Australië zijn anderhalf miljard dieren omgekomen bij bosbranden. Universiteiten wereldwijd hebben de noodklok geluid over de klimaatcrisis, en wij vinden dat de UU moet volgen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Onderzoek

De universiteit heeft de actievoerders laten weten dat ze het verzoek in overweging neemt. In een artikel dat in augustus op haar website is gepubliceerd, bespreekt ze een onderzoek waarin de effecten van het uitroepen van een noodtoestand onder de loep zijn genomen. Volgens de onderzoekers kan het uitroepen van een noodtoestand onder andere zorgen voor aandacht en draagvlak voor het probleem, maar staat daar tegenover dat wanneer er meerdere crises tegelijkertijd lopen, de publieke focus verdeeld kan raken en dat angstige en schuldige gevoelens kunnen worden aangewakkerd. Dit kan mensen er vervolgens van weerhouden om actie te ondernemen. Ook kan het luiden van de noodklok een voedingsbodem zijn voor klimaatontkenners.

“Het moge wel duidelijk zijn dat het uitroepen van een noodtoestand om een probleem op te lossen, niet zo simpel ligt.” Lees de overwegingen van enkele onderzoekers van de UU over het oproepen van de noodtoestand hier.

