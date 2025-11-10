Klimaatweek van start in Utrecht; activiteiten door de hele stad

De landelijke Klimaatweek is vandaag ook in Utrecht begonnen. Door de stad heen worden activiteiten georganiseerd die goed zijn voor de aarde én voor de buurt. Negen Utrechters doen dat als klimaatburgemeesters.

In Utrecht staan onder meer een ‘climate comedy night’ in TivoliVredenburg, een excursie naar de wadi in het Van Lieflandpark en een avond ‘geplandel’ – wandelen en plastic rapen in het donker – op het programma.

Van ‘auto-obesitas’ tot kleding weggeven

De stad telt negen klimaatburgemeesters, waaronder ‘Plandelman’ Anton Damen: “In tijden waarin de gedachte ‘wat kan ik in mijn uppie nu aan al die problemen doen?’ laat Plandelman je zien én ervaren hoe simpel, leuk en verslavend het is om impact te maken. Gewoon op je eigen stoep!”

Rosa Bos zet zich als klimaatburgemeester in voor meer groen en minder auto’s: “Auto-obesitas is een probleem en voor elke parkeerplaats die je weghaalt, komt een stukje ruimte om te leven terug.”

Klimaatburgemeester Renske Nijman zet zich in met haar ‘weggeefwinkel’, waarover ze recent met DUIC sprak: “Onbeperkt gratis kleding shoppen, omdat er op dit moment al genoeg moois bestaat op deze wereld. Dat wil ik met iedereen delen.”

‘Klimaatburgemeester’ is geen officiële functie. Zij hebben dus geen formele taken binnen het gemeentebestuur, maar wel een eretitel binnen de campagne. De andere zes klimaatburgemeesters in Utrecht zijn Tet Koffeman, Lisanne Boersma, Tessa van den Berg, Tessa Koenderink-Kramer, Hannah van Bemmel en Arnout Schaap.

Klimaatweek

De Klimaatweek – voorheen de Nationale Klimaatweek – wordt sinds 2021 jaarlijks gehouden. De week wordt georganiseerd door Klimaatstichting HIER, die zich inzet om mensen en organisaties in beweging te brengen voor het klimaat.

Volgens directeur Eva van der Weiden van Klimaatstichting HIER, organisator van de Klimaatweek, ligt de kracht van verduurzaming vooral lokaal: “Tijdens de Klimaatweek laten mensen overal in Nederland zien dat verduurzamen iets is dat we samen doen. Op lokaal niveau, in buurten en dorpen, de plekken waar mensen elkaar kennen en ontmoeten, wordt de meeste verandering teweeggebracht.”

Dit jaar doen bijna driehonderd klimaatburgemeesters mee, samen met honderden gemeenten, bedrijven en organisaties. Alle activiteiten zijn te vinden op www.klimaatweek.nl.