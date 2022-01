Klok Domtoren luidt voor overleden beeldhouwer Theo van de Vathorst

De Magdalenaklok van de Domtoren luidt op donderdag 27 januari rond 14.30 uur voor de overleden Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst. Op dat moment wordt Van de Vathorst naar zijn laatste rustplaats gebracht.

De beeldhouwer was lid van het Utrechts Klokkenluiders Gilde, de vereniging die nu de luiding van de Magdalenaklok uitvoert. Ook ontwierp hij de Jacob van Eyckpenning voor het gilde.

Van de Vathorst is vooral bekend van het beeld Koopvrouw op de Vismarkt, het beeld van Anton Geesink bij de Jacobikerk en de kenmerkende deuren van de Domkerk. Hij is 88 jaar geworden.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.