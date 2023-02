Klokken van de Domtoren komende maanden buiten gebruik vanwege restauratie

De komende maanden zullen de de klokken van de Domtoren niet luiden vanwege de restauratie van het carillon. De werkzaamheden beginnen maandag 27 februari en duren naar verwachting tot begin juni. De restauratie van de carillon is onderdeel van de restauratie van de gehele Domtoren.

In de periode van de restauratie zullen de (half)uurslag, het automatische kwartierspel en het zaterdagse carillonspel niet gespeeld worden. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig bespeelt zaterdag 25 februari tussen 11.00 en 12.00 uur voorlopig laatste keer het Domcarillon.



Gehele restauratie

De Domtoren staat sinds 2019 in de steigers. Vanaf de zomer van dit jaar verdwijnen de steigers rondom de bovenste veertig meter van de toren. Naar verwachting is de gehele restauratie in medio 2024 gereed, waarna de bouwplaats onderaan de toren ook wordt opgeruimd.