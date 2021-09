Knallen bij brand in schuur aan Fentener van Vlissingenkade in Utrecht

Een schuur is in de nacht van vrijdag op zaterdag afgebrand aan de Fentener van Vlissingenkade in Utrecht. Ook waren er in de omgeving knallen te horen.

Bij de brandweer kwam rond 04.30 uur een melding binnen over een mogelijke brand op een woonboot. Ter plekke bleek het te gaan om een brand in een schuurtje aan de kade naast de Jaarbeurs. Ook het omliggende groen heeft in brand gestaan.

Om het vuur de bestrijden heeft Veiligheidsregio Utrecht (VRU) besloten op te schalen naar een ‘Middel’ brand. In de omgeving werden door omwonenden knallen gehoord. Volgens VRU waren dit vermoedelijk gasflessen die in de schuur stonden.

De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle.