KNMI: code geel voor stevige onweersbuien in Utrecht

Het KNMI geeft vanaf maandag 16.00 uur code geel af in Utrecht. Tot ongeveer 20.00 uur is er volgens het weerinstituut kans op onweersbuien, met hagel en windstoten tot 75 kilometer per uur.

Het KNMI meldt dat de regen- en onweersbuien vanuit het zuidwesten het land in trekken. In de namiddag en avond trekken de buien van het zuidwesten richting het noordoosten. Bij de buien kunnen windstoten van tussen de 60 en 75 kilometer per uur voorkomen. Ook kan er hagel vallen. Code geel is in het hele land van kracht.

In Utrecht geldt de weerwaarschuwing van 16.00 tot 20.00 uur. Het KNMI waarschuwt voor verkeershinder en hinder voor buitenactiviteiten.