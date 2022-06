KNMI geeft in Utrecht code geel af vanwege onweersbuien en windstoten

Het KNMI heeft voor Utrecht code geel afgegeven vanwege onweersbuien die op vrijdagmiddag en -avond kunnen vallen.

De weerwaarschuwing geldt voorlopig van 16.00 tot 20.00 uur. In die uren zullen er onweersbuien over Utrecht trekken. Er kan volgens het KNMI plaatselijk veel regen vallen en er is kans op hagel, blikseminslag en windstoten.

Het KNMI waarschuwt dat het verkeer last kan hebben van het weer. Ook wordt geadviseerd om open water en open gebied te mijden en niet te schuilen onder bomen.