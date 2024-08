KNMI geeft in Utrecht voor zaterdagavond code geel af vanwege kans op zware onweersbuien

Het KNMI heeft voor zaterdagavond in Utrecht code geel afgegeven vanwege de kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. De weerwaarschuwing is vanaf 18.00 tot 22.00 uur van kracht.

De kans op stevige onweersbuien neemt zaterdag toe vanaf eind van de middag. Plaatselijk zijn zware windstoten en hagel mogelijk. De windstoten kunnen snelheden van 80 tot 90 kilometer per uur bereiken, meldt het KNMI. Plaatselijk kan in korte tijd 10 tot 20 millimeter regen vallen en er kan hagel voorkomen van 1 tot 2 centimeter.

Wanneer welke waarschuwing?

Het KNMI kan een weerwaarschuwing – code geel, oranje of rood – afgeven als het weer een risico vormt. Mensen kunnen zich dan voorbereiden op gevaarlijk weer, waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt. Code geel, zoals zaterdag van kracht is, wordt afgegeven voor kans op gevaarlijke weersituaties die in Nederland vaak voorkomen.

“De mate waarin het weer een risico is, bepaalt of het KNMI code geel, oranje of rood uitgeeft”, legt het KNMI uit. Hiervoor wordt een zogenoemde impactanalyse gemaakt, waar verschillende overheids- en brancheorganisaties bij betrokken zijn. Code geel houdt volgens het KNMI in dat het raadzaam is om op te letten als je onderweg bent. Er kan bijvoorbeeld verkeershinder ontstaan door veel regenval of harde windstoten.

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is, met mogelijk schade, letsel of veel overlast tot gevolg. Code rood is het weeralarm voor extreem weer met een grote impact op de samenleving.