KNMI geeft vanaf 14.00 uur opnieuw code geel af vanwege zware windstoten in Utrecht

Het KNMI heeft voor donderdagmiddag vanaf 14.00 uur opnieuw code geel afgegeven vanwege zware windstoten die plaatselijk kunnen voorkomen. De windstoten gaan gepaard met hevige buien.

Volgens het KNMI komen donderdag vanaf 14.00 uur in het hele land buien voor. Die gaan gepaard met windstoten van rond 80 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar last van hebben, waarschuwt het instituut.

De waarschuwing geldt voorlopig tot 19.00 uur. Volgens het KNMI neemt de wind donderdagavond geleidelijk weer af.

Utrecht kreeg afgelopen week al vaker te maken met weerwaarschuwingen. De stormen Dudley, Eunice en Franklin zorgden vorig weekend voor veel overlast. De stormen veroorzaakten gevaarlijke situaties en schade. Ook lag het openbaar vervoer een tijd plat vanwege de weersomstandigheden.

Vanmiddag en vanavond kunnen er bij buien plaatselijk zware windstoten ontstaan. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Heb je #stormschade? In onderstaande infographic kun je zien wie je dan het beste kunt bellen. Bel alleen 112 bij levensbedreigende situaties. pic.twitter.com/J8LGyZJp4v — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) February 24, 2022

