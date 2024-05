KNMI geeft vanaf eind van de middag code geel af voor onweer, hagel en windstoten in Utrecht

Het KNMI heeft voor donderdagmiddag code geel afgegeven voor de regio Utrecht. Vanaf 16.00 uur is er in Utrecht kans op onweersbuien met windstoten, hagel en regen.

Volgens het KNMI is er vooral in het midden en het zuiden van het land kans op onweer. Voor Utrecht betekent dat kans op onweersbuien, die gepaard kunnen gaan met windstoten, hagel en veel regen.

Bij onweersbuien kunnen in Utrecht windstoten tot 65 kilometer per uur voorkomen en hagelstenen van 2 centimeter groot. Plaatselijk kan in een uur 20 tot 40 millimeter regen vallen. Het weerinstituut waarschuwt voor verkeershinder en plaatselijk wateroverlast. Code geel in Utrecht is van kracht tussen 16.00 en 23.00 uur.

In de nacht van dinsdag op woensdag had Utrecht ook al te maken met stevige onweersbuien. Tussen 02.00 en 03.00 uur viel in Utrecht zo’n 30 millimeter regen.