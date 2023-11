KNMI geeft vanaf maandagavond in Utrecht code geel af vanwege kans op sneeuw en gladheid

Het KNMI heeft voor maandagavond in Utrecht code geel afgegeven. Het weerinstituut waarschuwt voor kans op gladheid door sneeuw en in de nacht ook door bevriezing.

Code geel is in Utrecht van kracht van maandagavond 18.00 uur tot middernacht en van dinsdagochtend 3.00 tot 9.00 uur. Volgens het KNMI is er kans op gladheid door sneeuw. In eerste instantie zal de sneeuw nog niet blijven liggen, maar later op de dag kan dat maandag wel het geval zijn. Het KNMI verwacht overigens dat dat vooral in het oosten van het land zal zijn.

In de loop van de nacht van maandag op dinsdag zullen de buien met sneeuw het land weer verlaten. Vervolgens is er dan wel kans op bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. Het KNMI waarschuwt dat dat kan zorgen voor gladheid. Halverwege dinsdagochtend zou de gladheid op de meeste plekken weer verdwenen moeten zijn.