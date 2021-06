KNMI kondigt code geel af voor regio Utrecht vanwege kans op zware onweersbuien

Er trekken maandag mogelijk zware onweersbuien over Utrecht. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd.

De buien ontstaan volgens het meteorologisch instituut vanmiddag in het zuiden van het land en later ook in het midden en noorden. Er is kans op onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel en veel regen.

Ook waarschuwt het KNMI voor blikseminslag. Er wordt daarom geadviseerd om open water te mijden en niet onder bomen te schuilen. Het weeralarm geldt vooralsnog van 14.00 tot 20.00 uur.