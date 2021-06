KNMI kondigt code oranje af voor Utrecht

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd vanwege de kans op zware onweersbuien. Op sommige plekken in het land is al flinke schade ontstaan vanwege stormachtig weer.

De afgelopen dagen was het tropisch warm, en dat eindigt vaak met onweersbuien. In het midden en noorden van het land is code oranje van kracht vanwege de kans op zware onweersbuien. Bij deze buien is er kans op zware windstoten en grote hagelstenen (2-4 cm). Code oranje geldt in Utrecht tot 20.00 uur.