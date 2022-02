KNMI kondigt voor vrijdag code oranje af vanwege zeer zware windstoten

Het KNMI heeft voor vrijdag vanaf 14.00 uur code oranje afgekondigd vanwege zeer zware windstoten. De waarschuwing geldt ook voor de provincie Utrecht.

Boven land worden zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur. “Hierdoor kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen”, aldus het KNMI. De wind draait gedurende de dag van zuidwest naar west.

Het KNMI raadt iedereen aan om maatregelen te treffen om schade of letsel te voorkomen. “Ga voorbereid op reis en houd rekening met langere reistijden. Volg weerberichten en waarschuwingen”, luidt de waarschuwing.

Donderdag had Utrecht ook al te maken met overlast door zware windstoten. Op de snelwegen rondom Utrecht ontstonden files, doordat bij de A12 een boom omwaaide. Ook het openbaar vervoer had last van de drukte die door de storm ontstond.

