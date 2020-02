KNVB royeert Utrechtse voetbalclub SVA Papendorp

De KNVB heeft het lidmaatschap van voetbalvereniging SVA Papendorp opgezegd. De bond heeft er geen vertrouwen is dat de Utrechtse club de orde kan handhaven tijdens wedstrijden. Dit betekent dat de vereniging voorgoed is uitgesloten van deelname aan de competitie en andere KNVB-activiteiten.

Aan het opzeggen van het lidmaatschap van de Utrechtse voetbalvereniging is een heel traject voorafgegaan. Na herhaaldelijke geweldsincidenten belandde SVA Papendorp in de ‘Aanpak Risicoverenigingen’.

Deze aanpak is er voor clubs die regelmatig te kampen hebben met wanordelijkheden op en rond het veld. Ondanks het traject, meerdere gesprekken tussen de club en de KNVB en pogingen om de club te ondersteunen, was het nog steeds trammelant tijdens wedstrijden.

Volgens de KNVB lukte het SVA Papendorp niet om tot een oplossing van de problemen te komen. Door de gebeurtenissen bij de wedstrijd tussen de tweede teams van SVA Papendorp en Zwaluwen Utrecht’11 in oktober 2019 werd het dossier van de vereniging nog groter.

Het bondsbestuur ziet nu geen andere uitweg dan SVA Papendorp per direct het lidmaatschap op te zeggen.

Meer problemen

Overigens ging het niet alleen mis bij voetbalwedstrijden. De gemeente constateerde eerder al dat de kantine gerund werd zonder exploitatievergunning. Daarnaast betaalde de club al langere tijd niet de huur aan de gemeente.

Eerder dit jaar werd ook al de Utrechtse club DWSV geroyeerd vanwege dezelfde redenen. De gemeente gaat nu met beide partijen om de tafel. In een brief schrijft de gemeente: “We beseffen dat het besluit van de KNVB ingrijpend is voor beide verenigingen. Daarom maken we met beide verenigingen afzonderlijk een afspraak om met hen de consequenties van het besluit en de vervolgstappen te bespreken. De afspraak met DWSV is inmiddels ingepland en met SVA Papendorp wordt nu zo snel mogelijk een afspraak ingepland.”

Met het beëindigen van het KNVB-lidmaatschap van DWSV en SVA Papendorp eindigt ook het lidmaatschap van alle leden. SportUtrecht en de KNVB kijken of ze de voormalige leden kunnen ondersteunen bij het overstappen naar andere clubs. Er zijn al teams en individuele leden die zich ingeschreven hebben bij een andere vereniging en daar deelnemen aan de KNVB competitie.