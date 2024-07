Kogel door de kerk; boten met brandstofmotor mogen straks niet op deel Kromme Rijn in Utrecht

Het waterschap had de wens al uitgesproken en nu is het definitief: boten met brandstofmotoren mogen vanaf 2025 niet meer varen op een deel van de Kromme Rijn in Utrecht. Met de maatregel hoopt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) dat de waterkwaliteit van de rivier gaat voldoen aan de normen.

Eind vorig jaar liet HDSR al weten een verbod op het gebruik van brandstofmotoren op een deel van de Kromme Rijn te willen invoeren. Het gaat dan specifiek om het deel tussen de Waterlinieweg en de stuw Werkhoven in Bunnik. Op het deel tussen Wijk bij Duurstede en Bunnik geldt al langer een verbod op brandstofmotoren.

Mensen konden tot en met 23 januari van dit jaar reageren op de plannen. Er zijn in totaal elf reacties binnengekomen, maar die hebben niet geleid tot een aanpassing van het plan. Op 18 juni is dan ook besloten het verbod op brandstofmotoren per 1 januari 2025 in te voeren. Elektrisch aangedreven boten mogen dan nog wel op de Kromme Rijn varen.

Positieve impuls

Reden voor de maatregel is dat de Kromme Rijn niet voldoet aan de wettelijke normen voor de waterkwaliteit. Nu is dat volgens HDSR nog geen probleem, maar in 2027 moeten die normen zijn gehaald. Het idee is dat het verbod op brandstofmotoren zorgt voor een afname van het aantal bootjes dat over de rivier vaart. Hierdoor worden de verstoringen voor de natuur beperkt, waarmee volgens het waterschap een ‘positieve impuls’ wordt gegeven aan de ecologie en waterkwaliteit.

Om de precieze effecten zo goed mogelijk in kaart te brengen wordt dit jaar een nulmeting gedaan. Zo wordt op meerdere plekken het leven in de Kromme Rijn gemonitord.

Tellen

“Verder is het van belang om precies te weten wat voor vaartuigen op de Kromme Rijn varen en hoeveel dat er zijn”, schrijft HDSR. “Om het tellen geautomatiseerd mogelijk te maken, plaatst het waterschap op twee locaties geavanceerde beeldanalysesensoren.”

Na de nulmeting in dit jaar worden er de komende jaren vergelijkbare onderzoeken gedaan. De eindresultaten verwacht men in 2028. “Afhankelijk van de uitkomsten kijkt het waterschap of er verdere aanpassingen in de vaarregels nodig zijn.”