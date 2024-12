Kogel door de kerk; brugwachtershuisje in Utrecht wordt een ijssalon

Wat moet er gebeuren met het brugwachtershuisje bij de Oranjebrug? Dat was lange tijd de vraag nadat de plek al jaren niet meer in gebruik was. Inwoners konden daarom een plan inzenden, waarmee een ijssalon nu als winnaar uit de bus komt.

Er wordt gesproken over een brugwachtershuisje, maar van een huisje is weinig meer over. Er staat alleen nog een fundering van waar het huisje ooit op stond. De gemeente deed daarom in juli een oproep om ideeën voor een nieuwe invulling van het gebouwtje in te sturen.

Stem laten horen

Ruim 500 bewoners uit Hoograven-Noord en Rivierenwijk stemden vervolgens op hun favoriete plan. Na maanden is er dan toch echt een winnaar uit de bus, namelijk een nieuwe ijs- en koffiebar onder de naam N’ice Cream.

Dennis de Vries, wethouder Vastgoed, is tevreden met de nieuwe invulling van het brugwachtershuisje: “Het is erg mooi om te zien dat zoveel buurtbewoners hun stem hebben laten horen. Complimenten voor alle acht initiatiefnemers die hun creatieve plannen hebben ingestuurd. Ik ben ervan overtuigd dat N’ice Cream een waardevolle én lekkere toevoeging is voor de buurt.”

Andere ideeën voor het huisje waren onder andere een gedenkplaats, een microwoning of het startpunt van een interactieve wandeling.