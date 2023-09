Komend weekend grote calamiteitenoefening in Leidsche Rijntunnel in Utrecht

De grote vierjaarlijkse calamiteitenoefening in de Leidsche Rijntunnel in Utrecht vindt komend weekend weer plaats. Daarvoor moet de tunnel richting ’s-Hertogenbosch in de avond en nacht van 8 op 9 september afgesloten worden, wat voor hinder zorgt. Ook in de directe omgeving zal de oefening merkbaar zijn.

De oefening vindt plaats in de tunnelbuizen in de rijrichting ‘s-Hertogenbosch. Een deel van de oefening is zichtbaar bij de noordelijke uitgang van de tunnel op de A2, doordat hulpdiensten en ondersteunende voertuigen daar plaatsnemen. Tevens is het mogelijk dat kortstondig rookontwikkeling zichtbaar is aan de zuidzijde van de tunnel.

Verkeer richting Amsterdam zal hierover geïnformeerd worden via informatieborden op en langs de snelweg. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op die de oefening passeren de aandacht bij de weg te houden.

Aan de oefening wordt deelgenomen door Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Utrecht. Ook de onderhoudsaannemer van de tunnel en een berger zijn onderdeel van deze oefening. Tijdens de oefening staan de werkwijze en procedures centraal die bij de bestrijding van een incident in de tunnel gevolgd moeten worden. De uitkomsten van de oefening worden gebruikt om de calamiteitenplannen en de procedures waar nodig aan te passen.

Een oefening in een tunnel als deze is iedere vier jaar wettelijk verplicht. Sinds de openstelling van de tunnel in 2011 zijn er twee calamiteitenoefeningen geweest. De laatste oefening was vier jaar geleden in 2019.

Hinder wegverkeer

De Leidsche Rijntunnel in de rijrichting ‘s-Hertogenbosch is in de nacht van 8 op 9 september afgesloten. Zo is de Parallelbaan west (M‐Baan) dicht van 22.00 uur tot 05.00 uur en de hoofdrijbaan west (R‐baan) dicht van 22.15 uur tot 05.00 uur.

Weggebruikers in de rijrichting ‘s-Hertogenbosch moeten rekening te houden met extra reistijd. Dit verkeer wordt bij knooppunt Holendrecht (A2/A9) tussen 22.00 uur en 05.00 uur omgeleid via de A9, A1 en A27. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en borden langs en boven de weg in de gaten te houden.