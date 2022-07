Komende week nachtelijk onderhoud op meerdere trajecten van Utrechtse tram

Het traject is nog maar net in gebruik genomen, maar de eerste werkzaamheden staan al gepland. Volgende week gaat een onderhoudsploeg aan de slag met het schoonmaken van de tramrails in het stationsgebied in Utrecht. Ook op Utrecht Science Park wordt aan de rails gewerkt.

De onderhoudsploeg werkt in de nacht van 18 juli aan het tramspoor tussen de haltes Utrecht Centraal Centrumzijde en Jaarbeursplein. De nacht van 19 juli wordt er gewerkt aan de trambaan tussen de haltes Utrecht Centraal Centrumzijde en Vaartsche Rijn.

Ook op Utrecht Science Park wordt gewerkt. Om hinder voor omwonenden te voorkomen, is het gedeelte van de tramlijn waar veel studenten wonen als eerst aan de beurt. Het werk op het deel van de trambaan tussen Padualaan en Heidelberglaan is vóór middernacht ingepland, tussen 22.30 en 0.00 uur. Later die nacht worden schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd tussen de Heidelberglaan en P+R Utrecht Science Park.