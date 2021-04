Komende maand hinder voor fietsers door werkzaamheden Smakkelaarshoek en Sijpesteijntunnel

Fietsers kunnen de komende maand last hebben van werkzaamheden in het stationsgebied. In april wordt gewerkt aan het fietspad bij de Smakkelaarshoek en -kade en van eind april tot half mei aan het fietspad tussen de Smakkelaarshoek en de Sijpesteijntunnel.

De eerste werkzaamheden zijn op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 april. Dan wordt gewerkt aan het fietspad bij de Smakkelaarshoek en de Smakkelaarskade. Door de werkzaamheden is de ingang van de Stationspleinstalling aan de Smakkelaarshoek drie dagen dicht. Fietsers kunnen de stalling wel in en uit via de ingang aan de Moreelsehoek.

Fietsers die vanuit Utrecht West naar de binnenstad willen en andersom, kunnen om de werkzaamheden heen. Ook voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid.

Sijpesteijntunnel

Van maandag 19 april tot woensdag 12 mei verplaatsen de werkzaamheden zich. In die periode wordt namelijk gewerkt tussen de Smakkelaarshoek en de Sijpesteijntunnel. Er zijn dan werkzaamheden aan het riool en het fietspad wordt aangelegd.

De tunnel is tijdens de werkzaamheden dicht voor fietsers, die kunnen omrijden via de Leidseveertunnel of de Daalsetunnel. Voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van de tunnel. Voor fietsers is er volgens CU2030 ook goed nieuws: het heuveltje bij de tunnel wordt dankzij de werkzaamheden iets minder steil.