Komende maanden werkzaamheden op de A2 bij Utrecht: wegafsluitingen en minder rijstroken

De komende maanden voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A2 tussen knooppunt Oudenrijn (Utrecht) en knooppunt Everdingen. Dat gebeurt in de richting van Den Bosch. In augustus, september en oktober is de A2 daardoor meerdere weekenden dicht. Ook zijn er op sommige dagen ’s avonds en ‘s nachts minder rijstroken beschikbaar.

Volgens Rijkswaterstaat heeft het asfalt op de A2 “het einde van de levensduur bereikt”. Daarom wordt het de komende maanden vervangen.

“We leggen stiller asfalt aan, vervangen de voegen van een aantal viaducten en voeren onderhoud en herstel uit aan de Jan Blankenbrug bij Vianen. Zo gaat de A2 straks weer jaren mee.” Het nieuwe asfalt bestaat voor meer dan de helft uit hergebruikt asfalt, meldt Rijkswaterstaat.

Tijdelijk extra rijstrook

Tijdens het onderhoud wordt het verkeer omgeleid via de A12 en de A27. Om te zorgen dat plek is voor meer auto’s op die omleidingsroute, komt er die periode een extra rijstrook bij. “De vluchtstrook in de verbindingsboog van de A12 vanuit Utrecht naar de A27 richting Gorinchem in knooppunt Lunetten wordt tijdelijk ingericht als extra rijstrook.”

De precieze planning van de werkzaamheden is hier te vinden.