Komende tijd waarschijnlijk meer Utrechters met geldproblemen: ‘Kom gewoon eens even praten’

De hogere energiekosten en inflatie maken dat meer Utrechters dan voorheen last kunnen hebben van geldzorgen. Voor wie al schulden had, zal dat waarschijnlijk nog meer gelden. Of misschien leidt dat dure gas ertoe dat iemand juist schulden krijgt. Toch trekken maar weinig mensen op tijd aan de bel. Dat merkt schuldhulpverlener Yvonne. Zij werkt al vijftien jaar met veel plezier bij Buurtteam Lunetten en Hoograven. Momenteel begeleidt ze een aantal mensen, maar ze twijfelt er niet aan dat er een stuk meer zijn die door de bomen het bos niet meer zien. Ze roept die mensen op contact met de gemeente op te nemen, want er is vaak een stuk meer mogelijk dan men denkt.

“We hebben vaak pieken”, zegt Yvonne, die vanwege haar werk niet met achternaam in de krant wil. Yvonne zit aan de tafel in een van de spreekkamers bij Buurtteam Lunetten. “Het is niet zo goed te voorspellen hoe druk ons werk is.” Ze begeleidt momenteel een aantal mensen. Daar heeft ze al gesprekken mee gevoerd en de praktische ondersteuners maken hun dossiers nu compleet, legt ze uit. “En dan kan ik er weer mee verder.”

In totaal heeft de gemeente 72 budgetbeheerders, schuldregelaars, praktijkondersteuners, budgetcoaches, trajectbegeleiders en crisesmedewerkers om mensen te helpen. Het afgelopen jaar heeft Yvonne een stuk of dertig mensen geholpen, maar dat aantal zou volgens haar veel hoger moeten zijn. “De drempel en schaamte om contact op te nemen met een van de Buurtteams zijn best groot. Dat is heel erg jammer. Iemand heeft bij ons altijd de regie om ja of nee te zeggen op een plan.”

Gebroken arm

De verwachting is dat er de komende tijd meer mensen hulp nodig zullen hebben. Onder meer de NVVK, de branchevereniging van schuldhulpverlening, zag afgelopen herfst voor het eerst sinds corona een stijging van het aantal schuldhulpaanmeldingen. Die conclusie trekt de vereniging op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die volgens de NVVK samen negentig gemeenten representeren. Economen van ABN Amro zagen eveneens meer betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en netbeheerders. De verwachting is dat het aantal problematische schulden begin dit jaar 10 tot 15 procent hoger zal zijn in vergelijking met 2021, schrijft ABN-econoom Piet Rietman. De schatting is dat het aantal nu rond de 640.000 huishoudens ligt.

“Mensen krijgen niet allemaal op hetzelfde tijdstip hun energie-afrekening en ze verwachten denk ik ook een hoop van het energieplafond”, zegt Yvonne. “Ik vind het al ingewikkeld, kan je nagaan als je veel schuldenstress hebt. Schulden verlammen en maken dat je dingen niet goed meer overziet. Maar als je een gebroken arm hebt, ga je ook naar de dokter voor hulp. Het zou mooi zijn als je ook zo nuchter zou kunnen denken over je schulden.”

Ze hoopt dus dat Utrechters sneller om hulp zullen vragen. Veel mensen kloppen pas aan als de schulden al behoorlijk zijn opgelopen, maar dat is volgens haar nergens voor nodig. “Meestal hebben ze dan al een schuld van 27.000 euro, maar ik hoop dat mensen eerder langs zullen komen. Al is het maar om advies te vragen. Je hoeft niet meteen de schuldsanering of budgetbeheer in, integendeel. Als je er vroeg bij bent, kunnen we vaak relatief snel en eenvoudig helpen.”

Andere oplossingen

Yvonne moedigt mensen aan om bij haar langs te komen voor een gesprek. “Drink een kop koffie met me en laat me eens met je meekijken naar hoe je het doet. Je hoeft niks; ik dwing je nergens ja op te zeggen. Maar als je eerder bent, kunnen we kijken naar andere oplossingen en zo erger voorkomen. Sommige mensen kunnen het echt wel zelf en hebben gewoon even klein een zetje nodig.”

De Buurtteams en schulddienstverlening kijken nergens meer van op, zegt Yvonne. En ze hebben zeker geen oordeel. “Het kan jou en mij ook gebeuren en kan ontzettend snel gaan. Dus kom gewoon eens even praten. Je hoeft het echt niet alleen te doen.” Bij alle Utrechtse Buurtteams kan je onder andere langskomen bij een inloopspreekuur voor vragen over bijvoorbeeld je post. Ook kun je er leren hoe je je administratie op orde houdt, bij de zogenoemde sorteergroepen.

‘Best ingewikkeld’

Yvonne merkt dat kleine dingen meestal al helpen. “Vaak maak ik een overzicht van hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel eruit gaat”, zegt Yvonne. “Heel basic. Zo kom je erachter wat iemands schulden nou precies zijn en bij welke partij. Soms komen mensen met hele pakketten aan post en documenten, maar blijkt het allemaal mee te vallen. Dan is er geen 10.000 euro schuld, zoals iemand dacht, maar 2.000 euro of een paar honderd. Dan gaan we kijken hoe we dat kunnen oplossen en of we ergens bezwaar tegen kunnen maken. Sociaal raadslieden helpen hierbij. We lossen ook veel dingen op door contact op te nemen met andere betrokken partijen, zoals het UWV of de Belastingdienst.”

“Er zijn zoveel mogelijkheden, ook om die schulden even tot rust te laten komen: te stabiliseren. Maakt iemand bijvoorbeeld wel gebruik van de voorliggende voorzieningen, zoals de energietoeslag die nu wordt gegeven. Of zijn aangiftes wel goed gedaan? Heel vaak is dat niet zo. Het is allemaal best ingewikkeld. We proberen zoveel mogelijk Utrechters te helpen en te wijzen op de hulpmogelijkheden van de gemeente. Het is zonde als je met financiële problemen blijft rondlopen terwijl er misschien een oplossing is.”