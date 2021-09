Komende uren geen trams tussen centraal station en Utrecht Science Park door kapotte bovenleiding

Tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park kunnen maandagochtend geen trams rijden vanwege een kapotte bovenleiding. Er wordt vervangend busvervoer opgestart, meldt U-OV.

De storing begon rond 7.30 uur. In eerste instantie leek het te gaan om een defecte tram, maar uit onderzoek blijkt dat de bovenleiding bij station Vaartsche Rijn is beschadigd. De storing gaat daardoor langer duren dan verwacht, laat U-OV weten. Een kraan is op weg om de bovenleiding te repareren.

U-OV adviseert reizigers om met reguliere buslijnen te reizen. Ook wordt vervangend busvervoer opgestart. De storing duurt volgens U-OV tot ongeveer 13.00 uur.

Werkzaamheden

De trams op de Uithoflijn rijden sinds een week weer na werkzaamheden. De provincie heeft tussen de Padualaan en het Prinses Máxima Centrum over een lengte van anderhalve kilometer het asfalt gerepareerd. De trams konden vorige week, op tijd voor de start van het academische jaar, weer gaan rijden. Wel waren er vorige week ook uitval van trams door problemen.