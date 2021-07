Komende vijf jaar stroomt bier van Bud uit de tapkranen bij FC Utrecht

Uit de tapkranen in Stadion Galgenwaard stroomt vanaf nu bier van Bud. FC Utrecht heeft een vijfjarige overeenkomst afgesloten met het biermerk. Daarmee is Bud de opvolger van Amstel dat ruim 27 jaar te drinken was bij FC Utrecht.

Bud is een Amerikaans bier dat behoort tot de groep van AB-inbev, de grootste brouwerijketen van de wereld waar honderden biermerken onder vallen. In 2019 werd het bier groots geïntroduceerd in Nederland en sindsdien probeert het bedrijf marktaandeel te vergaren. Ajax ging FC Utrecht al voor en stapte ook over naar het schenken van Bud. Ook muziekpaleis TivoliVredenburg schenkt Bud sinds 2019 als standaardbiertje.

“We zijn er trots op dat we Bud als Official Partner aan ons hebben verbonden”, zegt Joost Broerse, Director Partnerships van FC Utrecht. “De strategieën van Bud en FC Utrecht passen uitstekend bij elkaar en door samen op te trekken, willen we elkaar helpen bij het verwezenlijken van onze doelen. Samen met Bud willen we bovendien de ervaring van de supporters in Stadion Galgenwaard naar een nog hoger niveau tillen.”