Komende week meer groen bij Moxy-hotel in Utrecht, ook rest van Rotsoord wordt groener

De kleine plantsoenen langs het Moxy-hotel in Rotsoord worden komende week afgemaakt. Ook komt er de komende tijd nog meer groen bij in de wijk. Dat zei wethouder Klaas Verschuure naar aanleiding van mondelinge vragen hierover door de Utrechtse fracties van D66 en GroenLinks.

D66 en GroenLinks vroegen zich af of de wethouder het met hen eens is dat het hoogste tijd is om in ieder geval de kleine plantsoenen in Rotsoord voor de zomer weer groen te krijgen. Verschuure liet donderdag tijdens het vragenuur weten dat de gemeente ‘volop bezig’ is.

Komende week worden de groene borders langs het Moxy-hotel afgemaakt. “Ook de waterplanten aan de Vaartsche Rijn zijn inmiddels al aangebracht en binnenkort wordt daar ook nog een boom extra geplant”, zegt Verschuure. “En langs het politiebureau wordt de groenstrook aangebracht.”

De water- en moerasplanten langs de Vaartsche Rijn zijn in plantenbakken geplant die vastzitten aan de damwanden. Het idee is dat er zo een groene wand ontstaat waar bijvoorbeeld allerlei waterdiertjes kunnen leven, die dan weer een voedselbron zijn voor de vissen.

Zuidelijkste deel

Rondom Ravenoord wordt het de komende weken ook groener. De zogenoemde fase twee van de vergroening startte in december. Hiervoor wordt overlegd met restaurant LE:EN, zegt de wethouder. Onder meer over de herinrichting van het terras.

Voor de laatste fase van de vergroeningsplannen zijn nog middelen nodig, zegt Verschuure. Het gaat om het zuidelijkste deel van Rotsoord, onder andere langs de randen van de Diamantweg en de Briljantlaan. Die fase staat voor later dit jaar en volgend jaar op de planning.

