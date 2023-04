Komende tijd mogelijk geluidshinder voor omwonenden van trambaan in Utrecht door slijpwerkzaamheden

Omwonenden van de trambaan in Utrecht kunnen vanaf 25 april geluidshinder ondervinden door slijpwerkzaamheden aan een trambaan. De werkzaamheden zijn op het traject Westraven – Jaarbeursplein. In de periode van 25 april tot en met 5 mei (met een uitloop van een week) vinden elke doordeweekse nacht van 01.30 tot 04.30 uur slijpwerkzaamheden plaats.

De slijpwerkzaamheden aan de trambaan zijn nodig om de wielen van de trams weer optimaal aan te laten sluiten en het geluid van passerende trams te verminderen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden met het slijpvoertuig kunnen mensen in de directe omgeving last hebben van het geluid, laat de provincie Utrecht weten.

Als de werkzaamheden aan de trambaan klaar zijn, kan het zo zijn dat omwonenden in eerste instantie tijdelijk meer overlast hebben. Het spoor moet namelijk opnieuw worden ‘ingereden’. Daarnaast moet de smering (vanuit de tram of smeerinstallatie) met elke keer dat een tram passeert opnieuw opgebouwd worden. De verwachting is dat de overlast komende weken steeds wat verder afneemt, met als doel dat het eindresultaat beter is dan vóór het slijpen.