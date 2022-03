Komende weken waarschijnlijk 1000 opvangplekken in regio Utrecht voor Oekraïense vluchtelingen

In regio Utrecht moeten er de komende tijd duizend opvangplekken komen voor mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht vanwege de Russische inval. Dat is een van de dingen die vandaag tijdens het Veiligheidsberaad is besproken, maar nog niet is besloten. Maandag is er opnieuw overleg hierover tussen de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er nu 1300 opvangplekken voor Oekraïners door het hele land. Vandaag is er gesproken over duizend extra opvangplekken per regio. En dus ook in regio Utrecht. Op een later moment moeten daar per regio nog eens 1000 plekken bijkomen. Het ministerie benadrukt dat hierover nog geen definitief besluit is genomen.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zegt ook nog ‘vol in gesprek te zijn’ over de opvanglocaties en dat er nog geen besluit is genomen. “We zijn ervan op de hoogte dat er veel vluchtelingen deze kant op komen”, zegt een VRU-woordvoerder. “Het heeft onze volle aandacht, maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen.”

Maandag is een volgend Veiligheidsberaad. Dan wordt ook besproken op wat voor termijn de plekken beschikbaar moeten zijn. De NOS meldde vandaag dat de eerste duizend plekken binnen twee weken beschikbaar moeten zijn en binnen vijf dagen moeten worden aangewezen.

‘Out of the box’

Het is dus nog niet duidelijk hoeveel opvangplekken er precies in Utrecht moeten komen. Ook de locaties zijn nog niet bekend. Utrecht is zich al wel aan het voorbereiden op de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. Er wordt gekeken naar bestaande opvanglocaties, maar er wordt ook ‘out of the box’ gedacht. Zo wordt ook opvang in lege kantoorpanden of kerken onderzocht. “We doen daarbij een oproep aan eigenaren van panden in Utrecht die mogelijk geschikt kunnen zijn, zich te melden”, aldus het college.

Het gaat om twee soorten opvang: voor de korte en iets langere termijn. De spoednoodopvang is voor de korte termijn (één tot vier weken) en wordt georganiseerd als zich de komende week al vluchtelingen melden. Zij worden dan opgevangen in hotels en via het informele netwerk in de stad. Zo zijn er bijvoorbeeld kerken die een oproep hebben gedaan aan inwoners om opvang voor gezinnen te regelen.

De tweede vorm van opvang is voor de middellange termijn (drie tot twaalf maanden). De gemeente is momenteel op zoek naar geschikte locaties voor deze noodopvang. Dat moeten rustige en veilige locaties zijn waar aandacht is voor kinderen en gezinnen, en waar mogelijkheden zijn voor dagbesteding. De gemeente onderzoekt voor deze opvang bestaande locaties, maar ook opvang in lege kantoorpanden of kerken wordt bekeken. Eigenaren van panden die mogelijk geschikt zijn, kunnen zich bij de gemeente melden.