Komende zomer twee maanden lang geen trams op Uithoflijn

Op de Uithoflijn rijden komende zomer twee maanden lang geen trams maar bussen tussen Utrecht Centraal en het Science Park. De tram-/busbaan op het traject wordt in die periode vernieuwd.

In die periode worden de asfalt toplaag en de constructie waarmee het tramspoor is ingebouwd vervangen. De verharding waarover de trams en bussen rijden op het Utrecht Science Park brokkelt af en dat levert risico’s op voor de veiligheid van het openbaar vervoer. Al kort na de oplevering van de trambaan bleek dat de toplaag niet goed was.

De werkzaamheden beginnen op 26 juni en zouden 23 augustus afgerond moeten zijn. Wel wordt twee weken reservetijd ingebouwd. De werkzaamheden moeten uiterlijk op 5 september klaar zijn. Dan begint het academisch jaar in Utrecht.

De trams van lijn 22 kunnen tijdens de werkzaamheden niet rijden, maar bussen wel. U-OV zet dan ook extra bussen in op buslijn 28. Die lijn wordt op het Science Park omgeleid en er komt een aantal tijdelijke haltes.

Hinder

Er wordt gewerkt tussen de kruising met de A28 bij halte Padualaan en de keerlus van de bussen naar het Prinses Máxima Centrum. Om hinder voor omwonenden beperkt te houden, wordt alleen gewerkt tussen 7.00 en 23.00 uur. De werkzaamheden die de minste geluidshinder veroorzaken, worden gedaan in de avonduren.

De universiteit, bedrijven en instelling op het Science Park blijven gewoon bereikbaar. Wel wordt tijdens de werkzaamheden een aantal oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers tijdelijk afgesloten. Er zijn verkeersregelaars om weggebruikers naar de dichtstbijzijnde oversteekplaats te begeleiden.