Komst 140 meter hoge woontoren met rooftopbar in Utrecht stap dichterbij

Er is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de hoogste woontoren in Utrecht. De gemeente heeft het zogenoemde stedenbouwkundig plan voor het project MARK goedgekeurd. Het plan bestaat uit drie hoge torens waarvan de hoogste maximaal 140 meter hoog wordt.

De Domtoren is nu nog het hoogste gebouw van Utrecht, maar daar gaat verandering in komen. Er komt steeds meer hoogbouw bij in de gemeente. MARK komt bij Leidsche Rijn Centrum en bestaat uit maximaal 1200 woningen in drie torens van 80, 100 en 140 meter hoog. Ook komt er nog wat laagbouw van circa 25 meter hoogte.

In de plannen wordt gesproken van een ‘verticaal dorp’ omdat er ook voorzieningen in de gebouwen moeten komen. Het dak van de hoogste woontoren wordt publiek toegankelijk en krijgt een rooftopbar.

“Wij vinden het een mooi uitgewerkt plan, dat past bij de ontwikkeling rond ov-knooppunten zoals we die in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 hebben beschreven”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn). “Nieuw in de plannen is dat er ook woonruimte in MARK komt voor mensen die specifieke zorg nodig hebben.”

Woningen

Er komen 279 sociale huurwoningen, 278 middeldure huurwoningen en 125 zorgwoningen. Daarnaast zullen er 204 vrije sector huur- en circa 242 koopwoningen worden gebouwd.

Het project krijgt onder andere 3.500 stallingsplekken voor fietsen, een zwembad, een sportcafé, wasserettevoorzieningen, deel-logeerkamers, flexibele werkplekken, een keukenvoorziening voor groepen, maakateliers voor kunstenaars en diverse andere ontmoetingsplekken. Ook staat er in het plan dat er zo’n 100 elektrische deelauto’s geplaatst gaan worden.

Uitzicht

Het plein en de hoogste verdieping van de hoogste toren worden voor iedereen toegankelijk. “Op de hoogste toren komt een rooftopbar met uitzicht over de hele stad en de omgeving”, licht wethouder Verschuure toe. “Het project is uniek in haar soort en zet Utrecht als moderne en gezonde woonstad verder op de kaart.”

De gemeenteraad moet later dit jaar een besluit nemen over dit plan. Ondertussen lopen er ook nog andere procedures om MARK mogelijk te maken. MARK is een plan van consortium KEES (Koopmans Bouwgroep B.V., J.P. van Eesteren en Stadswaarde B.V.)