Komt er dan toch een bedelverbod in Utrecht? Na de zomer staat het onderwerp weer op de agenda

Na het zomerreces vindt er in de Utrechtse gemeenteraad een informatiebijeenkomst plaats over bedelaars die overlast veroorzaken. Daar wordt onder andere gesproken over hoe het onderscheid gemaakt kan worden tussen bijvoorbeeld daklozen en georganiseerde bendes. De VVD hoopt dat daarna een bedelverbod kan worden ingevoerd.

Een bepaalde groep bedelaars vormt al langer een probleem in Utrecht. Het gaat dan om bedelbendes die met name afkomstig zijn uit Oost-Europa. Er is in de gemeenteraad al vaak over dit onderwerp gesproken en ook ondernemers uit Lombok riepen in mei op om georganiseerde bedelbendes aan te pakken.

Het college gaf eerder dit jaar aan – nog voordat de ondernemers uit Lombok aan de bel trokken – dat er tegen deze vorm van bedelen niet kan worden opgetreden omdat bedelen niet verboden is in Utrecht. “Alleen aantoonbare overlast die door handhavers zelf wordt geconstateerd, geeft grond om handhavend op te treden. Daarbij is te denken aan aanklampen, naroepen of bewust de weg voor mindervaliden versperren”, zei het college destijds.

Verbod

Volgens Tess Meerding van de VVD is een aantal Utrechtse fracties, waaronder DENK, PVV en CDA, voor een bedelverbod waarbij de georganiseerde bendes worden aangepakt, maar bijvoorbeeld daklozen nog hun gang kunnen blijven gaan. “D66 en GroenLinks gaven aan te twijfelen en zei wilden eerst een informatiebijeenkomst over het onderwerp.”

Een heikel punt uit zo’n bedelverbod is bijvoorbeeld hoe een handhaver of agent het onderscheid maakt tussen een bedelaar die onderdeel is van een georganiseerde bende en iemand die dat niet is.

“Tijdens een debat in 2016 is al een keer aangegeven dat onze mensen op straat dat onderscheid goed kunnen maken. De georganiseerde criminele bendes komen veelal uit Oost-Europa, deze mensen hebben een ander uiterlijk en zij spreken de Nederlandse taal niet. Ze gedragen zich daarnaast vaak op een bepaalde manier. Zo blijven ze vaak op één plek zitten”, aldus Meerding.

Daklozen

De Utrechtse daklozen die ook nog weleens op straat om geld vragen lopen volgens Meerding vaak rond en ze spreken mensen aan. “Uit mijn eigen ervaring herken ik deze mensen ook wel omdat het vaak dezelfde personen zijn.”

Meerding zegt dat de Utrechtse agenten en handhavers een goed algemeen beeld hebben van wat er op straat speelt, maar dat niet altijd duidelijk hoeft te zijn of het om een nep-bedelaar gaat. “Soms is het duidelijk en soms zijn er twijfelgevallen. Wat mij betreft gaan we daarom ook terughoudend optreden.”

Na het zomerreces wordt er in de gemeenteraad weer over het onderwerp gesproken. Een aantal fracties is dus al voorstander van zo’n bedelverbod, maar GroenLinks en D66, de grootste partijen in Utrecht, twijfelen nog waardoor er nu geen meerderheid is voor het initiatief. Meerding hoopt dat ten minste één van de partijen na de informatiebijeenkomst overstag gaat.