Komt er dan toch een verbod op open deuren en terrasverwarming in Utrecht?

De gemeente Utrecht hoopt de komende maanden meer duidelijkheid te krijgen over een eventueel verbod op open winkeldeuren en niet-duurzame terrasverwarming. In februari van dit jaar stelden de lokale fracties van Partij voor de Dieren, Volt en GroenLinks voor zo’n verbod in te voeren.

De bovenstaande partijen hadden schriftelijke vragen ingediend, waarmee zij reageerden op een actie van de gemeente. Teams van een door de gemeente ingehuurd bureau bezochten in oktober en november vorig jaar ondernemers in het centrum van Utrecht, en zij gaven hen tips om energie te besparen. Eén daarvan was om de deur gesloten te houden tijdens openingstijd. “Het blijkt dat voor de actie 31 procent van de ondernemers de deur dicht had; na de actie was dit percentage gestegen naar 46 procent”, was destijds te lezen in een raadsbrief.

Verbod

Partij voor de Dieren, Volt en GroenLinks noemden de stijging een ‘mooi succes’, maar tegelijkertijd vonden ze dat er meer gedaan kon worden. Via de schriftelijke vragen vroegen ze ook of er eventueel een verbod kon komen op openstaande winkeldeuren en niet-duurzame terrasverwarming.

Het college zegt de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen en samen op te trekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten én de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. “Momenteel zijn er geen mogelijkheden om dit via lokale regelgeving te verbieden. Via een consultatie op de verscherpte energiebesparingsplicht […] hopen we de komende maanden meer duidelijkheid te krijgen van het Rijk of er in de toekomst wel mogelijkheden zijn om dichte deuren en duurzame terrasverwarming te verplichten.”

Wijken

Ondertussen blijft de gemeente ondernemers benaderen met energiebesparende tips. Vorig jaar gebeurde dit alleen in het centrum, maar in het najaar van 2023 wordt dat gebied uitgebreid. “We kijken dan met name naar de winkelgebieden waar kleine ondernemers gevestigd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld straten als de Amsterdamsestraatweg, De Biltstraat of de Adriaen van Ostadelaan.”

Tot slot wordt gekeken of er een subsidieregeling óf een collectieve inkoopactie kan komen, waarmee horecaondernemers worden aangespoord hun niet-duurzame terrasverwarming te vervangen voor milieuvriendelijkere alternatieven zoals bijvoorbeeld elektrische kussens.