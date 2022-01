Komt er een fietstunnel, een fietsbrug of geen verbinding over het spoor tussen Nicolaas Beetsstraat en Dichterswijk?

Komt er een fietsbrug over het spoor, een fietstunnel onder het spoor of helemaal geen verbinding tussen de Nicolaas Beetsstraat en Dichterswijk? De gemeente Utrecht gaat dat de komende periode samen met ProRail onderzoeken.

In november 2021 werd bekend dat de bouwplannen voor de Kruisvaartkade, het gebied tussen de Kruisvaart en de busbaan, zijn aangepast. In eerste instantie stonden er zeven gebouwen op de planning, maar dat is nu teruggeschroefd naar zes.

In het oorspronkelijke plan werd al gedacht over een fietstunnel die onder het spoor naar de Nicolaas Beetsstraat loopt. Nu één blok niet meer wordt gebouwd ontstaat meer ruimte, waardoor het makkelijker en goedkoper is om zo’n tunnel aan te leggen, en waardoor zelfs de bouw van een fietsbrug kan worden onderzocht.

Haalbaarheid

Het onderzoek wordt in samenwerking met spoorbeheerder ProRail uitgevoerd. “Het is een verkeerskundig- en spoorkundig onderzoek, inclusief inpassingsvraagstuk in de bestaande stad en geeft een eerste inschatting van de technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid”, schrijft het college in een brief aan de raad.

De verwachting is dat de eerste resultaten van het onderzoek eind dit jaar bekend zijn.