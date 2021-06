Koning Máxima bezoekt UMC Utrecht nu door corona uitgestelde zorg weer wordt ingehaald

Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan het UMC Utrecht. Het bezoek stond in het teken van zogenoemde inhaalzorg; behandelingen die werden uitgesteld om voorrang te geven aan coronapatiënten.

De koningin kreeg tijdens het werkbezoek van de Nederlandse Zorgautoriteit uitleg over de landelijke situatie en het plan voor de inhaalzorg. Vanwege de coronacrisis zijn behandelingen uitgesteld en hebben huisartsen 1,45 miljoen minder verwijzingen uitgeschreven in vergelijking met andere jaren.

Omdat het aantal coronapatiënten terugloopt is er weer ruimte om deze uitgestelde zorg in te halen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de werkdruk die veel zorgmedewerkers de afgelopen tijd hebben ervaren.

Impact

Daarnaast heeft de koningin gesproken over de impact van de opschaling voor het UMC. Dit deed zij met leden van de Raad van Bestuur, specialisten, een IC-verpleegkundige en een patiënt. Ook bezocht de koningin een afdeling voor cardio-thoracale chirurgie. Hier ging zij in gesprek met mensen op de werkvloer over de uitvoering van het inhaalplan.

Koningin Máxima heeft tot slot ook gesproken met de voorzitter van de vereniging voor IC-verpleegkundigen over hoe de zorgmedewerkers de zorg voor coronapatiënten hebben ervaren. Een verzekeraar lichtte toe wat zij doen om opschaling van zorg mogelijk te maken en er werd tot slot gesproken over financiële consequenties.