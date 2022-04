Koning opent nieuw gerobotiseerd distributiecentrum van Picnic in Utrecht

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag het nieuwe distributiecentrum van Picnic op Lage Weide in Utrecht geopend. Op deze nieuwe locatie van de online supermarkt wordt bijna al het werk gedaan door robots.

De boodschappen van zo’n 150.000 klanten kunnen wekelijks worden verstuurd vanuit het nieuwe distributiecentrum. Daarbij wordt het bedrijf geholpen door veel verschillende robots, waarvan sommigen speciaal voor deze klus zijn ontwikkeld. Ondanks deze automatisering werken er alsnog zo’n 800 tot 1.000 werknemers in het distributiecentrum.

Voordat de nieuwe vestiging officieel werd geopend, kreeg de koning een korte presentatie over het bedrijf. Daarna was er een rondleiding door het distributiecentrum, waarbij Willem-Alexander ook zelf een kratje inpakte.

Picnic heeft in totaal 850.000 klanten in 200 plaatsen in Nederland. Daarnaast bezorgt het bedrijf ook boodschappen in Duitsland en Frankrijk. Picnic werd in 2015 opgericht in Amersfoort.

