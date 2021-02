Koningin Máxima bracht digitaal werkbezoek aan de Universiteit Utrecht

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend een digitaal werkbezoek gebracht aan de Universiteit Utrecht (UU). Ze sprak met onderzoekers over het fenomeen brede welvaart, een manier om welvaart breder te bekijken dan alleen aan de hand van het bruto binnenlands product.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ook andere thema’s dan alleen het bruto binnenlands product van belang zijn om welvaart te meten. Dat onderschrijven ook het SCP, CPB en PBL, de drie planbureaus van overheid. Daarnaast heeft het Nederlandse bedrijfsleven ook aangekondigd te koersen op brede welvaart.

Financiële crisis

De UU onderzoekt het fenomeen al sinds 2014. Máxima ging gisteren in gesprek met enkele onderzoekers. Bas van Bavel, hoogleraar Transities van Economie en Samenleving, sprak over de invloed van de coronacrisis op welvaart. Hij trok parallellen met de financiële crisis van 2008. Toen werd erg gefocust op het herstel van de economie waardoor de brede welvaart bij een grote groep langdurig daalde.

Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie & Ondernemerschap, onderstreepte het belang van welvaart in de regio en de omgeving waarin mensen wonen. Dat is zeker nu van belang, nu we door de coronacrisis veel meer thuis zijn en thuis werken. Dat heeft volgens hem ook gevolgen voor de brede welvaart.

Afrika

De koningin sprak daarnaast ook haar zorgen uit over Afrikaanse landen, waar het bruto binnenlands product en de levensverwachting weliswaar stijgen, maar bijvoorbeeld de gelijkheid tussen man en vrouw niet toeneemt. Hoogleraar Jan Luiten van Zanden deelde die zorg, want gelijkheid tussen man en vrouw is volgens onderzoekers een grote motor voor het bevorderen van welvaart.

