Koningsdag druk en gezellig; grote schoonmaakoperatie begonnen

Koningsdag in Utrecht was vanouds gezellig. Tienduizenden mensen kwamen naar de binnenstad voor de vrijmarkt, de horeca of een van de vele podia. De gemeente Utrecht is tevreden met het verloop. “De sfeer was goed en iedereen was duidelijk blij dat er weer een feestje te vieren was.”

Koningsdag in Utrecht was vanouds gezellig. Tienduizenden mensen kwamen naar de binnenstad voor de vrijmarkt, de horeca of een van de vele podia. De gemeente Utrecht is tevreden met het verloop. “De sfeer was goed en iedereen was duidelijk blij dat er weer een feestje te vieren was.” Na twee jaar zonder een normale viering van Koningsdag, door corona, kon Utrecht woensdag weer volop genieten van het oranjefeest. Er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan, de sfeer was prima in de stad. Wel werd het op sommige momenten op verschillende plekken te druk waarop de gemeente opriep om die plekken te mijden. De drukte bleef daardoor ‘beheersbaar’. Als vanouds werd Koningsdag om 18.00 uur afgesloten waarop medewerkers van Stadsbedrijven begonnen aan de grote operatie om de binnenstad in een paar uur weer schoon op te leveren. Tot middernacht zal er zeker schoongemaakt worden. Wat een heerlijke nacht en dag was het! 😍

En dan nu: aan de kant voor de enige echte Koningen en Koninginnen van Utrecht. Dankzij deze helden hebben we morgen gewoon weer een mooie (en schone) dag en stad. ❤️ pic.twitter.com/YWcoQ2iFpS — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) April 27, 2022 Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!