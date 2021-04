Koningsdag van start: Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma hijst nationale vlag

De Utrechtse Burgemeester Sharon Dijksma heeft dinsdagochtend op het Stadhuisplein de nationale vlag gehesen. Zij werd hierbij bijgestaan door leden van het Utrechts Oranjecomité. Met de handeling werd Koningsdag 2021 in Utrecht officieel geopend.

Tijdens het hijsen van de vlag klonk het Wilhelmus vanaf de Domtoren. Na het volkslied speelde stadsbeiaardier Malgosia Fiebig een verjaardagslied voor koning Willem-Alexander, die vandaag zijn 54ste verjaardag viert.

De burgemeester bracht na het hijsen van de vlag een bezoek aan Fiebig. Zij wilde haar bedanken en succes wensen, want in de ochtend speelt de stadsbeiaardier verschillende liedjes op het carillon van de Domtoren.

Corona

Vanwege corona zijn er ook dit jaar geen grote feesten en hossende mensenmassa’s op de been tijdens Koningsdag, maar dat betekent niet dat er niks te doen is. In verschillende Utrechtse wijken, maar ook online, worden vandaag activiteiten georganiseerd die toch een beetje het oranjegevoel oproepen.

