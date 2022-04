Koningsnacht in Utrecht was weer druk als vanouds en verliep zonder grote incidenten

Veel mensen wisten Utrecht weer te vinden tijdens Koningsnacht. De avond, die om 18.00 uur begon met allerlei evenementen in de stad, is volgens de gemeente zonder grote incidenten verlopen. Wel werd rond 22.30 uur opgeroepen niet meer naar het centrum te komen vanwege de drukte.

Na twee jaar afwezigheid vanwege de coronamaatregelen kon dit keer Koningsnacht weer groots gevierd worden in Utrecht. Zo begon in het noorden van het centrum de vrijmarkt om 18.00 uur en op andere plekken in de stad waren podia waar veel mensen samenkwamen. Op een gegeven moment werd het zo druk dat de gemeente opriep niet meer naar het centrum te komen. Dat hielp volgens een woordvoerder want daarna nam het aantal mensen in de stad af.

Ondanks de drukte waren er geen grote incidenten. De gemeente spreekt over een ‘goede sfeer’ en er waren slechts een paar mensen aangehouden. “Minder dan tijdens een reguliere uitgaansavond in Utrecht”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Mooi feest

Burgemeester Sharon Dijksma is dinsdagavond op stap geweest met de politie. “Het is enorm druk, maar de sfeer is goed. Veel mensen hebben na een zware coronaperiode behoefte aan een mooi feest”, schrijft de burgemeester op sociale media.

Ook woensdag tijdens Koningsdag zijn er allerlei evenementen in de stad. Zo mogen mensen op de vrijmarkt nog tot 18.00 uur vanavond tweedehands spullen aanbieden op straat. Ook alle andere evenementen duren tot dat tijdstip. Bekijk hier welke evenementen er tijdens Koningsdag georganiseerd worden in Utrecht.